«Есть такая необходимость»: молодая жена Авербуха пошла на жертвы ради сына

В последнее время жизнь Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой активно обсуждается. Виной всему домыслы журналистов, которые постоянно приписывают паре развод. Тем не менее супруги не обращают внимания на слухи и своим счастьем лишь опровергают их. В эксклюзивном интервью для издания «Teleprogramma» Лиза рассказала о том, на какие жертвы она готова пойти ради семьи.

Сейчас девушка достигла немалых высот в актерской сфере: в столь молодом возрасте она уже имеет более 40 кинокартин, и это, несмотря на то, что совсем недавно Арзамасова стала мамой. И все-таки Лиза расставила приоритеты, и самым важным для нее является семейный очаг. Вот почему звезда готова отказаться от карьеры. «Если есть такая необходимость, то никакая работа не может быть важнее семьи», — заявила супруга Авербуха.

Также девушка добавила, что после рождения сына, она стала меньше работать. Тем не менее Лиза высказала интересную мысль, исходя из которой ее ребенок может получать радость от маминых достижений в профессии. «Совсем скоро Левушку можно будет привести на мою премьеру спектакля "Золушка"», — пояснила Арзамасова.

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