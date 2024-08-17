«Жертвенность была с моей стороны»: Татьяна Бакальчук назвала главную причину развода с мужем

Татьяна Бакальчук назвала главную причину развода с мужем Владиславом.

Владелица маркетплейса Wildberries заявила, что ее экс-супруг отличался грубым отношением к окружающим людям в бытовых ситуациях. На это указывали и родственники Татьяны. В качестве примера предпринимательница вспомнила ситуацию, связанную с семейным праздником. По ее словам, Владислав может разозлиться из-за того, что ему что-то не понравилось, и заставить гостей покинуть дом.

Бакальчук заявила, что мама и сестры всегда были не довольны экс-супругом и пытались указать на его грубое поведение, сказывающееся даже на совместных детях. Однако Татьяна отказывалась прислушиваться, так как сильно любила Владислава.

«Конечно, в одну секунду это не произошло. Хотя мои родственники всегда говорили, что нельзя выстраивать жизнь своих близких и детей вокруг одного человека. Жертвенность была с моей стороны... Много моментов, которые, как модно это называть, были эмоциональными качелями, абьюзивным каким-то поведением, но я его все-таки любила», — заявила Бакальчук в шоу «Света вокруг света».

Также Татьяна заявила, что правильные отношения должны строиться на взаимности, которую она не получала от экс-мужа.

Ранее мы писали о том, что Иосиф Пригожин обратился к Татьяне Бакальчук и попросил сохранить брак.