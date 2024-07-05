«Жизнь людей пошла под откос»: Штурм высказалась о суде Прилучного и Муцениеце из-за детей

Певица Наталья Штурм заявила, что суд актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце завершится травмой для их общих детей. Она привела в пример историю из своей жизни.

Знаменитость в соцсетях дала понять, что суд между экс-супругами в итоге никто не выиграет. А их дети якобы только пострадают из-за подобной ситуации.

«Величайшая глупость», – призналась звезда.

Наталья призналась, что пережила похожий опыт, когда развелась с Игорем Павловым, от которого родила сына. По словам певицы, экс-супруг тоже решил обратиться в суд по вопросу определения места жительства Арсения, когда мальчику исполнилось 14 лет. Женщина была уверена, что он сделал это только из-за отказа оплачивать алименты, сумма которых в месяц составляла 15 тысяч рублей. Первый суд он проиграл.

«Ожидание: сын на суде скажет, что хочет жить с отцом. С меня алименты 120 тысяч рублей. Реальность: сын убегает от отца в ночь перед судом. Бросает Ломоносовскую школу (1 млн 200 тысяч рублей в год); без вещей и телефона переезжает жить ко мне», — рассказала Штурм.

Она добавила, что Павлов второй суд тоже проиграл. Она считает, что разборки плохо сказались на всех членах семьи.

«Жизнь людей пошла под откос. Отец, рыдая, звонит, жалуется: «Как же так». Я умоляю Арса общаться с папой», — добавила звезда.

Напомним, что 23 мая Павел Прилучный подал в суд на бывшую жену Агату Муцениеце. Она же ранее заявляла, что хочет увеличения алиментов на детей и тоже подавала иск. В июле выяснилось, что разбирательство связано с определением места жительства их общих детей. СМИ пишут, что теперь Тимофею и Мие придется выбирать, с кем именно они хотят жить.

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