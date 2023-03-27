«Жизнь есть жизнь»: 84-летний актер Александр Збруев намекнул на материальные проблемы

84-летний актер Александр Збруев, говоря о работе в «Ленкоме» в День театра, намекнул, что сейчас, когда он находится на пенсии, иногда приходится туго. При этом о материальных проблемах напрямую артист не сказал.

Збруев признался, что «не будет отмечать» День театра, хотя любит его.

«Об уровне заработной платы я не говорю. Потому что когда есть хороший материал, драматургия, партнеры, роли, - об этом не думаешь. Но жизнь есть жизнь», - сказал Збруев порталу Blitz.center.

Сцена помогает актеру верить в лучшее и чувствовать себя нужным как зрителю, так и коллегам.

Ранее мы писали о размере пенсии некоторых актеров. Збруев заявлял, что получает больше «периферийных актеров», поскольку имеет определенные надбавки. Артист получает деньги на карточку и не знает точного размера выплат. Он до сих пор работает.