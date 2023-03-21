«Пенсия – о-го-го!»: сколько получают Татьяна Васильева, Марк Варшавер и Александр Збруев

Недавно СМИ удалось выяснить, сколько получают российские актеры. Оказалось, что, в отличие от представителей эстрады, они вовсе не бедствуют. Даже наоборот, за последние пару лет их заработки только возросли, так как стал развиваться отечественный кинематограф. Вот только увеличение гонораров не повлияло на размер пенсий пожилых звезд театра и фильмов. Издание Тeleprogramma.pro выяснило, сколько получают одни из самых известных артистов страны.

76-летняя Татьяна Васильева призналась, что продолжает работать, так как выплат от государства ей катастрофически не хватает. В общей сложности она получает 30 тысяч рублей, но из них сразу же 10 тысяч уходят на оплату квартиры. Ей не известно, есть ли какие-то надбавки у нее или нет, но в любом случае это слишком мало, чтобы нормально жить.

При этом Васильева никогда не жаловалась на свои гонорары. Она не скрывает, что зарабатывает на своих проектах много и может радовать внуков многомиллионными подарками. Известно, что каждый месяц актриса получает около трех миллионов рублей за свою работу.

В отличие от Татьяны Григорьевны, 84-летний Александр Збруев размер своей пенсии раскрывать не стал. Сказал лишь, что получает гораздо больше, чем «периферийные актеры», так как он попадает под надбавки мэра Москвы Сергея Собянина.

«Получаю на карточку, поэтому даже не знаю ее точного размера. Я ведь работаю. Думаю, для тех, кто не работает, размер их пенсии очень-очень важен, они знают его точно», - признался Александр Викторович.

Но меньше всех, как выяснилось, получает пенсию директор «Ленкома» Марк Варшавер. Ему начисляют лишь 25 тысяч рублей, и он ни под какие программы не попадает. При этом 76-летний артист не жалуется и считает, что на эти деньги прожить вполне реально.

«У меня пенсия – о-го-го! Двадцать пять тысяч рублей. Никаких надбавок у меня нет. Не заслужил, вероятно», - поделился Варшавер.

При этом пенсию Марк Борисович не тратит, а откладывает на «черный день». Живет же он на зарплату, которую получает в театре.

Ранее стало известно, кто из актеров России получает самый большой гонорар за один съемочный день.