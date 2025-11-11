«Жизнь ее наладилась»: Александр Адабашьян о решении дочери уехать из России

Кинорежиссер и актер Александр Адабашьян впервые высказался о том, почему его старшая дочь Екатерина уехала из России.

Звезда фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей» признался, что несколько лет назад наследница приняла буддизм и переехала на постоянное место жительства в Таиланд.

«Да, она сейчас буддистка у нас. Как-то по своим буддистским делам уехала в Таиланд. Тогда у нее проблемы со здоровьем были очень серьезные, но сейчас все хорошо. Уехала туда и как-то жизнь ее наладилась», - разоткровенничался Адабашьян в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

По словам актера, на чужбине дочь открыла бизнес и наладила личную жизнь.

«Она там вроде как прижилась, ей там очень нравится и ее детям тоже. Они уже пошли в местную школу. Мы скучаем по внукам. Вот они в последний раз приезжали прошлым летом, а сейчас не смогли, потому что ходят в школу», — поделился кинорежиссер.

