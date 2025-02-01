Старался сохранить семью: бывший муж Нелли Ермолаевой назвал причину развода

Бывший муж Нелли Ермолаевой прокомментировал их развод и назвал причину.

Алексей Смагажевский в личном блоге откровенно высказался о расставании с телеведущей, заявив, что инициатором развода была именно она. Об этом мужчина сообщил в личном блоге, устроив рубрику «Вопрос-ответ» с подписчиками

По словам Алексея, он старался до последнего сохранить семью. Однако о расставании с супругой он узнал благодаря заявлению на развод, которое Нелли подала, пока мужчина находился за пределами другой страны будучи в отъезде.

«То, что произошло, то уже произошло. Как есть, так есть. Но я вам скажу одно. Я не был инициатором нашего развода. Я этого не хотел. Я хотел сохранить нашу семью до последнего. И я узнал о том, что Нелли подала на развод тогда, когда уехал в Таиланд», — заявил Алексей в социальных сетях.

Коуч также подчеркнул, что в их браке действительно были проблемы, которые им с женой не удавалось решить. Однако, несмотря ни на что, Алексей старался наладить отношения с Нелли, чтобы спасти брак.

«Я до этого сообщил о том, что наши отношения на паузе. Я не говорил о разводе. Я не говорил об этом. Это было уже интерпретировано не мной. Человек взрослый, и каждый человек делает свой выбор. И, видимо, просто в этот раз выбор был другим», — поделился Смагажевский.

Напомним, что в прошлом году телеведущая в слез призналась, что они с супругом разводятся. По словам Ермолаевой, она узнала о решении мужа расторгнуть брак благодаря его социальным сетям.

Ранее мы писали о том, что Нелли Ермолаева прокомментировала слова мужа, объявившего о расставании.