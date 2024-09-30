«Жизнь буквально перестает быть»: потерявшая трех детей Проклова дала совет похоронившей сына Понаровской

Актриса Елена Проклова попыталась утешить певицу Ирину Понаровскую, похоронившую единственного сына. Она посоветовала артистке забыться в работе.

Проклова призналась, что понимает, насколько тяжело терять своих детей. У нее о самой умерли трое сыновей. Близнецы скончались сразу, а еще один малыш ушел из жизни спустя неделю после родов.

«После этой потери жизнь буквально перестает быть. Ты исчезаешь. Нужно время, чтобы опять появиться на свет», - поделилась Елена в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

При этом актриса отметила, что Понаровской еще тяжелее, ведь она похоронила уже взрослого сына, с которым у нее связана большая часть жизни. Чтобы пережить это горе, Проклова посоветовала Ирине углубиться в творчество. По ее словам, именно это помогло ей когда-то пойти дальше после смерти детей.

«Я надеюсь, что Ирина, которой я от всей души соболезную, которую безумно люблю и уважаю, тоже сможет найти спасение в творчестве», - заявила Проклова.

Ранее стало известно, что Ирина Понаровская не стала отменять сольный концерт после похорон сына.