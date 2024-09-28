Не отменила концерт: как Ирина Понаровская справляется после смерти единственного сына

Единственный сын певицы Ирины Понаровской Энтони Родд внезапно скончался несколько дней назад в возрасте 39 лет. Артистка не стала отменять сольный концерт, несмотря на недавние похороны наследника.

30 октября Понаровская запланировала дать сольный концерт в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. В кассах пояснили, что мероприятие никто не отменял, и оно состоится, пишет Kp.ru.

Билеты на крупные концертные площадки начинают продавать не менее чем за год. Утром 20 сентября на сольник Понаровской было раскуплено крайне мало билетов, но после трагедии в семье певицы, места начали брать активнее. Цена составляет от 1 200 рублей в дальних рядах и 4 500 — в партере. За последние девять дней зрители разобрали около 30% зала. По данным издания, возможно, россияне решили таким образом поддержать знаменитость.

Понаровская пока остается в Москве с невесткой и внуками, хоть и живет она в Санкт-Петербурге. Обычно в столице она навещала родных, если приезжала туда по работе. С наследником Ирина ежедневно поддерживала связь и находилась с ним в хороших отношениях. В последнее время Родд не работал и помогал супруге с детьми, которая трудится художницей.

Самые близкие люди Энтони ежедневно посещают могилу на кладбище, где он был похоронен.

Энтони Родда нашли мертвым 20 сентября в в ванной в его квартире. Жена вызвала скорую, но спасти мужчину не удалось.

Напомним, в Сети появились слухи, что сын Понаровской умер из-за увлечения ядовитыми грибами, но супруга Родда опровергла эту информацию.