«Жизнь без татарки — как чай без заварки»: Алсу станцевала в тюбетейке

Певица Алсу станцевала под татарскую музыку и восхитила поклонников. Она надела на голову традиционный татарский головной убор – тюбетейку. Кадрами звезда поделилась в личном микроблоге.

Многие пользователи Сети заметили, что после развода с бизнесменом Яном Абрамовым, с которым Алсу была в браке 18 лет, певица расцвела. Она дает концерты, активно посещает мероприятия и публикует развлекательный контент в соцсетях. Артистка чаще выражает свои эмоции, танцует и много шутит.

Она приняла участие в конкурсе «Новая волна», который проходил в Казани. Алсу выступала на сцене и меняла наряды. Один из них состоял из черного костюма – брюк и жакета с открытыми плечами. Уже после мероприятия певица примерила тюбетейку и станцевала на камеру.

«Жизнь без татарки — как чай без заварки», — подписала опубликованный ролик артистка.

Поклонники в восторге от преображения звезды. В комментариях они единогласно отметили, что изменения в личной жизни пошли женщине на пользу.

«Сбрасываем абьюзивный балласт, девочки, и танцуем», «Как похорошела после развода», «Оказывается, не в браке счастье, а в разводе», – написали подписчики.

Напомним, у Алсу и Яна Абрамова трое детей: дочери Сафина и Микелла и сын Рафаэль.

