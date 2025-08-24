Певица Алсу подняла цену на выступления до 5 млн рублей после развода с мужем

Алсу повысила стоимость выступлений на 3 млн рублей после развода с бизнесменом Яном Абрамовым. Артистка готова спеть на корпоративе за 5 млн рублей.

До развода с предпринимателем 42-летняя исполнительница хита «Зимний сон» выступала за 2 млн рублей. Теперь праздник с участием звезды обойдется в 5 млн рублей, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Заказчик также должен оплатить знаменитости перелет бизнес-классом и предоставить авто класса люкс. Алсу соглашается жить в номере-люкс и, чтобы в соседнем находился ее охранник.

Напомним, что Алсу подала на развод с Яном Абрамовым в мае 2024-го, а официально расторгнуть брак паре удалось уже в августе. Артистка не стала скрывать, что она стала инициатором развода, так как не смогла простить измены со стороны партнера. У пары есть трое детей — 18-летняя Сафина, 17-летняя Микелла и девятилетний Рафаэль.

Недавно артистка призналась, что набрала лишние килограммы во время отпуска в Лондоне и была вынуждена сесть на диету.