«Жизнь без пластических операций»: как Эвелина Бледанс сохраняет молодость

55-летняя актриса Эвелина Бледанс для сохранения молодости ходит в баню. О своих секретах красоты она рассказала в беседе с Пятым каналом.

Знаменитость призналась, что уделяет огромное внимание своей внешности и любит косметические средства. Важной частью ее рутины стали различные скрабы для очищения кожи и периодическое увлажнение с использованием кремов и масел, особенно кожи рук, которая часто выдает возраст.

Бледанс предпочитает вести активный образ жизни, занимается ходьбой и плаванием. А для расслабления ходит на массаж. Кроме того, она обожает банные процедуры и кедровую бочку.

Актриса утверждает, что в настоящее время не рассматривает пластическую хирургию, считая, что ей необходимо это только в крайнем случае. Она не исключает, что в будущем воспользуется услугами хирургов.

«На сегодняшний день меня все устраивает. Я собираюсь жить свою жизнь без пластических операций», — призналась звезда.