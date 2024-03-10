«Не для слабонервных»: Ольгу Орлову подожгли в бане на Алтае

Телеведущая Ольга Орлова недавно отправилась на отдых на Алтай вместе с подругами. Компания собралась празднике по случаю дня рождения Ксении Бородиной. Об этом сообщает Газета.Ru.

Бывшая солистка группы «Блестящие» решила посетить банный комплекс «Воспарение». Там Ольга Орлова окунулась в купель, а затем отправилась на рискованную процедуру — «огненный массаж».

В личном блоге знаменитость поделилась кадрами с процедуры. Сначала Ольгу Орлову завернули в теплые полотенца, а затем подожгли. Такой «огненный массаж» — дань древнекитайской традиции, которой более 3000 лет.

«Процедура не для слабонервных», — подписала видео Ольга Орлова.

Процедура проходила в деревянной избе. Была создана расслабляющая атмосфера, девушек накрыли полотенцем и подожгли. После процедуры телеведущая отправилась в парную.

Ранее мы писали о том, что Ольга Орлова осудила женщин, которые становятся любовницами.