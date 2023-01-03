«Жизнь без нее»: Валерия не пришла на праздник к единственной внучке
Певица Валерия не пришла на праздник по случаю дня рождения единственной внучки.
Фото: Макеев Иван /Komsomolskaya Pravda/East News
Популярная исполнительница Валерия часто публикует в соцсетях фото со своей единственной внучкой Селин. Малышка родилась сразу после боя курантов, в ночь на 1 января. В этом году родители организовали пышный праздник, на котором не было артистки и ее мужа, продюсера Иосифа Пригожина.
Напомним, что девочка появилась на свет у младшего сына знаменитости – Арсения Шульгина. Он счастлив в браке с возлюбленной по имени Лиана. Они решили отпраздновать двухлетие дочери в роскошном месте с многочисленными друзьями, в том числе из шоу-бизнеса.
Мероприятие было в стилистике «Дисней» с акцентом на изумрудный цвет. Гостей развлекали Микки и Мини Маус, а также другие актеры. Всем понравилось шоу мыльных пузырей, фокусы и вкусная еда. Украшением праздника стал торт для именинницы.
«С Днем рождения тебя, наша любовь», – подписала ролик Лиана.
Арсений присоединился к жене и отметил, что отцовство – лучшее, что может случиться с мужчиной.
Поклонников удивило, что на вечеринке не было Валерии и Иосифа Пригожина. Артистка не рассказала, почему пропустила торжество, но опубликовал трогательное поздравление в соцсетях.
«Моя любовь, радость, мое бесконечное счастье, моя душа. Нашей Селинке исполняется два годика. Теперь свою жизнь без нее даже и представить не могу», – написала звезда в личном микроблоге.
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