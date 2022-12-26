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16:13, 26 декабря 2022
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«Девушке не повезло»: врач раскрыл правду о диагнозе невестки Валерии

Невестке Валерии со странными конечностями поставили диагноз.

«Девушке не повезло»: врач раскрыл правду о диагнозе невестки Валерии

Фото: Макеев Иван /Komsomolskaya Pravda/East News

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина годами скрывала особенность своих конечностей. Пластический хирург Владимир Плахотин раскрыл правду и поставил диагноз звездной родственнице.

По словам специалиста, у девушки дисплазия.

«Если она гнет так руки сильно, то и пальцы кистей рук у нее могут гнуться в любую сторону», - сказал хирург.

Он опроверг домыслы подписчиков, что дисплазия вызвана диетами.

Комментируя диагноз Шульгиной, Плахотин сказал: «Можно сказать, что девушке повезло. Ну, или не повезло, не знаю».

Ранее сообщалось, что муж Валерии продюсер Иосиф Пригожин набрал 20 килограммов и не может похудеть.

Источник фото:Макеев Иван /Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:BLITZ+
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#Валерия
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