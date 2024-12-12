«Живы будем, не помрем — сыграем»: Шевчук высказался о концертах в России и на Украине

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук заговорил о концертах в России и на Украине. Певец отметил, что хочет выступить и в Москве, и в Киеве и верит, что это произойдет.

Артист недавно дал концерт в Амстердаме, на котором представил песню, написанную, по его словам, за две недели в деревне в Ленинградской области. Общаясь со зрителями, он отметил, что эту композицию смогут когда-нибудь услышать поклонники и в городах России, а не только в Европе.

«Живы будем, не помрем — сыграем и в Москве, и в Киеве, и в Твери, и на Дальнем Востоке», - сказал Шевчук во время шоу. Видео фрагмента опубликовали в Telegram-канале «Хуже и не скажешь».

Напомним, что в планах у Юрия Шевчука выпустить новый музыкальный альбом в 2025 году. В беседе с порталом «Страсти» продюсер Павел Рудченко рассказывал, что слушать песни артиста есть кому, ведь у него сохранилась фан-база. Хотя, как он отметил, количество поклонников все же у него поубавилось.

Ранее Юрий Шевчук заявил, что его песни стали символом России.