«Живут за счет страны, народ которой ненавидят»: Вика Цыганова «прошлась» по звездам шоу-бизнеса

Вика Цыганова ответила Оскару Кучере, вставшему на защиту оскандалившегося Филиппа Киркорова. В своем Telegram-канале певица заявила, что телеведущий может лишь «чесать языком и клепать заказуху», и раскритиковала представителей российского шоу-бизнеса.

1 марта в Москве состоялась музыкальная премия «Виктория-2025», лауреатом которой в номинации «Певец года» стал Филипп Киркоров. Вика Цыганова возмутилась, что почетного звания удостоился артист, известный скандальной репутацией и незначительными достижениями в музыке. Однако Оскар Кучера публично заступился за певца и упрекнул артистку в том, что она «пытается напомнить о себе, прикрываясь патриотизмом».

В ответ на заявления актера Вика Цыганова отметила, что тот совсем не разбирается в музыке и не понимает, какие песни действительно могут найти отклик в сердцах людей.

«Или хитами Кучера считает лишь то, что за миллионные рекламные бюджеты постоянно гудит из всех утюгов?» — высказалась певица.

Вика Цыганова добавила, что об отсутствии таланта ей говорит «заурядный телеведущий, задача которого — чесать языком и клепать заказуху». По словам артистки, Оскар Кучера выступает от имени «„звезд“, критикующих Россию» и живущих «за счет страны, народ которой ненавидят, рассматривая его лишь в качестве источника своей выгоды».

«Многие представители шоу-бизнеса: Лолита, Собчак, Киркоров… не являются выдающимися певцами, телеведущими или даже русскими по духу людьми. У них двойное гражданство и двойственные моральные принципы. <…> Пусть Кучера и ему подобные и дальше сидят в своем гнилом голубом болоте», — заявила Вика Цыганова.

Напомним, Филипп Киркоров оказался о центре скандала после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в 2023 году. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс из-за тематики и откровенных нарядов гостей. После скандала артисту запретили концертную деятельность в России.

Ранее мы писали о том, что оскандалившаяся Лолита попала в число номинантов музыкальной премии.