Оскандалившаяся Лолита попала в число номинантов музыкальной премии

В 2025 году вновь пройдет традиционная музыкальная премия «Жара Music Awards». Интересно, что в числе номинантов оказалась «отмененная» Лолита Милявская.

Артистка попала в скромную номинацию «Связь поколений» в дуэте с Mona. Конкуренцию певицам составили: Филипп Киркоров и Олег Майами, Артур Пирожков и Хабиб, Миша Марвин и Валерия, Стас Михайлов и Люся Чеботина, а также Инстасамка с группой Ленинград.

В более крупные номинации, такие как: «Певец года», «Певица года», «Видео года», «Вне времени» и другие исполнительница хита «На Титанике» не попала.

В этом году в борьбе за звание «Певца года» сразятся Дима Билан, Сергей Лазарев, NILETTO, JONY, Егор Крид и МОТ.

За звание лучшей певицы поборются ANNA ASTI, Клава Кока, Мари Краймбрери, Ани Лорак, ZIVERT и Люся Чеботина.

Напомним, Лолита оказалась в центре скандала в 2023 году после посещения «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс из-за тематики и откровенных нарядов гостей. После скандала певицу перестали звать на телевидение, а ее концерты стали массово отменять по России. Так, недавно у знаменитости сорвались выступления в Ульяновске, Волгограде и Перми. По словам артистки, это произошло из-за «доносов» общественников, которых «не интересуют реальные проблемы».

Недавно звезда заявила, что выступит в Москве после череды отмен. Артистка появится на большом шоу-концерте LAB с Антоном Беляевым в мае.