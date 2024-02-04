Живут за границей, а зарабатывают в России: в Ярославле потребовали отменить спектакль с Раппопорт и Серебряковым

В Ярославе отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с участием Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт. Причиной этому стали жалобы местных жителей.

Постановку должны были показать на сцене КЗЦ «Миллениум» 25 февраля, затем ее перенесли на 26 февраля. После спектакль вообще исчез из афиши, на сайте КЗЦ сообщили об его отмене. Билеты стоили от 1,5 тысяч рублей — зрителям обещают вернуть за них деньги, пишет 76.ru.

Спектакль, по данным издания, не стали показывать из-за обращения ярославцев. Один из активистов Сергей Казанский направил письма с требованием отмены губернатору Ярославской области, в региональную думу, в Минкульт и другие инстанции. Причиной этому стало участие в нем Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт.

Казанский пояснил, что артисты проживают за границей, а деньги зарабатывают в России. Кроме того, они выступали с критикой российских властей.

В 2023 году данный спектакль также отменили в Санкт-Петербурге, Новосибирске и в Екатеринбурге.

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