«Живут только благодаря Оле»: мать Бузовой резко высказалась о Тарасове и Даве

Мать певицы Ольги Бузовой нелестно высказалась об экс-бойфрендах ее дочери. Так, Ирина Бузова заявила, что все бывшие «живут только благодаря Оле». Поклонники решили, что она сказала так в адрес Дмитрия Тарасова и блогера Давы. Об этом сообщает программа «Светская хроника» на Пятом канале.

Исполнительница признается, что пока так и не нашла свою любовь. Но за плечами у нее брак с футболистом и отношения с молодым певцом. При этом бывшие возлюбленные часто вспоминают об артистке. Мама знаменитости уверена, что они до сих пор зарабатывают на ее имени.

«Точно могу сказать, что все бывшие живут только благодаря Оле», — высказалась Ирина Бузова.

Фанаты заметили, что тот же Тарасов часто вспоминает Ольгу, хотя уже давно женат и воспитывает детей. Футболист развелся с певицей восемь лет назад, но об их разрыве говорят до сих пор. Сам он тоже делал несколько ярких заявлений в сторону экс-супруги.

Светский хроникер Роман Миров согласен со словами матери артистки.

«О нем, если бы не Ольга Бузова, вообще никто бы не вспоминал. Потому что футбол он забросил, не взяли в сборную, да и в принципе футболист из него так себе. Чтобы как-то оставаться на плаву, он всегда затрагивает тему Ольги», — подчеркнул Роман.

Давид Манукян в последнее время тоже постоянно говорит об Ольге, поет ее песни в караоке и приезжает на каждый концерт. Многие поклонники уверены, что блогер хочет помириться с бывшей, а некоторые критикуют мужчину за то, что он пиарится на имени Бузовой.

Ранее подруга артистки Мария Погребняк заявила, что Давид Манукян и Ольга Бузова могут снова сойтись.