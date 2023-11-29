Мария Погребняк заявила, что Давид Манукян и Ольга Бузова могут снова сойтись, об этом сообщает Super.ru.

Последнюю неделю в соцсетях активно обсуждают взаимоотношения между блогером Давидом Манукяном и певицей Ольгой Бузовой. Напомним, знаменитости некоторое время встречались, однако в 2021 году их отношения закончились.

Недавно блогер пришел на сольный концерт певицы в Москве и подарил ей шикарный букет роз. После этого Филипп Киркоров рассказал, что поучаствовал в примирении пары, а затем об этом высказалась и близкая подруга Бузовой Мария Погребняк.

«Шансы есть всегда, все зависит от желания мужчины совершать поступки, показывать серьезность намерений. Главное, чтобы слова были не водицей», — вспомнила текст песни Бузовой она.

Слухи о воссоединении пары подогреваются еще и тем, что Дава стал участником шоу «Сокровища императора», ведущей которого является Бузова.

Ранее мы писали о том, что певица Ольга Бузова удивила фанатов щедрым подарком отцу.