«Живут постоянно»: родители Романа Малькова отказались съезжать из дома Анастасии Макеевой

Актриса театра и кино Анастасия Макеева рассказала, что родители ее последнего мужа, бизнесмена Романа Малькова проживают вместе с ними под Серпуховым. Там у Макеевой находится благоустроенный загородный дом.

Об этом стало известно из нового интервью.

«Ромины родители теперь живут в нашем загородном доме постоянно», - сообщила актриса и подчеркнула, что со свекровью у нее «идиллия».

Помимо совместного проживания, финансовые вопросы также решают Макеева и ее муж.

Актриса отметила, что ее родители «нашли общий язык» с Мальковыми «с самой первой встречи». «Моя мама обожает Рому», - говорит Макеева. По ее словам, супруг «тепло относится» к ее родителям.

Раньше говорилось, что с Макеевой и Мальковым проживает только старший сын от предыдущего брака мужчины. В декабре молодому человеку исполнилось 18 лет.

На днях стало известно, что Мальков сделал татуировку в честь любви с Макеевой.