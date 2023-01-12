«Живут постоянно»: родители Романа Малькова отказались съезжать из дома Анастасии Макеевой
Фото: Tarakanov Vadim/East News
Актриса театра и кино Анастасия Макеева рассказала, что родители ее последнего мужа, бизнесмена Романа Малькова проживают вместе с ними под Серпуховым. Там у Макеевой находится благоустроенный загородный дом.
Об этом стало известно из нового интервью.
«Ромины родители теперь живут в нашем загородном доме постоянно», - сообщила актриса и подчеркнула, что со свекровью у нее «идиллия».
Помимо совместного проживания, финансовые вопросы также решают Макеева и ее муж.
Актриса отметила, что ее родители «нашли общий язык» с Мальковыми «с самой первой встречи». «Моя мама обожает Рому», - говорит Макеева. По ее словам, супруг «тепло относится» к ее родителям.
Раньше говорилось, что с Макеевой и Мальковым проживает только старший сын от предыдущего брака мужчины. В декабре молодому человеку исполнилось 18 лет.
На днях стало известно, что Мальков сделал татуировку в честь любви с Макеевой.