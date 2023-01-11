«Выпала в осадок»: бросивший детей муж Анастасии Макеевой сделал татуировку в ее честь
Муж Анастасии Макеевой набил на груди фамильный герб семьи и оконфузился.
Фото: Lomohov Anatoly/East News
Актриса театра и кино Анастасия Макеева счастлива в браке со строителем Романом Мальковым. Ради звезды мужчина оставил жену Светлану и четырех детей. А недавно избранник артистки даже сделал тату в честь своей новой семьи!
Знаменитость рассказала, что Рома постоянно устраивает ей сюрпризы. Вот на днях он побывал в тату-салоне, где сделал рисунок на груди в честь их с Анастасией любви. Теперь на теле мужчины красуется их семейный герб!
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
«Пока я была на репетиции, он вызвал такси в тату-салон. Приезжаю и вижу, как он на грудь себе набивает тату (наш герб). Я выпала в осадок!» – поделилась эмоциями звезда.
Макеева опубликовала несколько фото, на которых они с мужем позируют на фоне зимнего пейзажа. Актриса рассказала, что ее отчаянный супруг даже окунулся в Баренцево море. Поклонников заинтересовал не только пейзаж, но и странный принт на купальнике Анастасии. Он вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях.
«Какой интересный у вас купальник», «Крутой купальник», «Отстой, скелеты на вещах – это ужасно», «Ужас», «Вот уж великая любовь», – пишут в комментариях.
Ранее мы писали о том, как бывшая жена Романа Малькова посмеялась над Макеевой.