«Выпала в осадок»: бросивший детей муж Анастасии Макеевой сделал татуировку в ее честь

«Пока я была на репетиции, он вызвал такси в тату-салон. Приезжаю и вижу, как он на грудь себе набивает тату (наш герб). Я выпала в осадок!» – поделилась эмоциями звезда.

Макеева опубликовала несколько фото, на которых они с мужем позируют на фоне зимнего пейзажа. Актриса рассказала, что ее отчаянный супруг даже окунулся в Баренцево море. Поклонников заинтересовал не только пейзаж, но и странный принт на купальнике Анастасии. Он вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях.

«Какой интересный у вас купальник», «Крутой купальник», «Отстой, скелеты на вещах – это ужасно», «Ужас», «Вот уж великая любовь», – пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, как бывшая жена Романа Малькова посмеялась над Макеевой.