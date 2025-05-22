Живут другие люди: раскрыта судьба элитной виллы Фадеева на Бали

Продюсер Максим Фадеев сообщил, что переделал виллу на Бали в бутик-отель. Максим раскрыл судьбу недвижимости в соцсети.

Несколько лет назад продюсер приобрел отель на Бали, сделав из него виллу для уединенного отдыха. По данным СМИ, на обустройство недвижимости он потратил 6 млн долларов. Фадеев проводил на Бали много времени в пандемию, а ухаживать за хозяйством ему помогал штат из десятка сотрудников. Однако последние годы Максим ничего не рассказывал о владениях. Как выяснилось, он преобразовал виллу обратно в отель, где могут проживать 70 человек.

«Поместьем это назвать сложно. Это теперь маленький бутик-отель на 70 человек», — признался он.

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