Максим Фадеев и Эмин Агаларов потеряли на бизнесе 65 млн рублей

Продюсер Максим Фадеев и певец, предприниматель Эмин Агаларов потеряли 65 миллионов рублей на детском ресторане. Звезды искали дополнительный источник заработка, но их бизнес принес лишь убытки. Об этом сообщает Kp.ru.

У Фадеева был свой детский музыкальный ресторан под названием «У Дяди Макса», который открылся в 2016 году. Позже открылось второе подобное заведение. Они находились в ТРК Vegas, принадлежащее Эмину Агаларову.

Продюсеру принадлежали 40% в ООО «У Дяди Макса», столько же певцу, а еще 20% было у еще одного партнера. За время существования ресторанов в суд с исками против фирмы обращались несколько раз. Журналисты выяснили, что с 2019 года у компании взыскали более 800 тысяч рублей. Причиной стало неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставки и подряда.

Отмечается, что осенью 2024 года оба ресторана закрыли. Выручка точек составила 17 млн рублей, а убыток – 65 млн рублей.

Отчетность показала, что с самого запуска бизнес оказался убыточным.

Ранее мы писали о том, что с бильярдной компании Леонида Якубовича взыскали через суд 219 тыс. за аренду. Оказалось, что только за 2023 год выручка компании снизилась на 56%.