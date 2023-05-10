Живущий в Европе Константин Меладзе нашел способ продолжать зарабатывать миллиарды в России

Константин Меладзе вместе с супругой Верой Брежневой уже больше года не живет в России. Артистов замечали в разных городах Европы, причем раздельно, но на данный момент известно, что продюсер находится в Италии. Там у него есть роскошный особняк у озера Гард. Живя теперь за границей, музыкант не испытывает никаких трудностей, в том числе он практически ничего не потерял в финансовом плане, так как, даже уехав, продолжает зарабатывать миллиарды.

Как стало известно изданию kp.ru, Меладзе-старший несколько лет был в числе учредителей в музыкальном лейбле «Первое музыкальное издательство». Там состоят такие звезды как Зиверт, Ева Польна, Денис Клявер, Рита Дакота, Нюша, Тимур Родригез и другие. За прошлый год корпоративы и выпуск песен селебрити принесли компании 1,3 миллиарда рублей. Однако не так давно Константин по какой-то причине решил «отказаться от кормушки». Предположительно, его могли принудить к этому, так как тень от скандалов с его именем падала на сам лейбл.

Теперь же на ряду с Виктором Дробышем зарабатывает совсем другой человек. Но, как оказалось, совсем не чужой Константину. Не желающий отказываться от прибыли музыкант переписал свою долю в бизнесе на сестру Лиану. Так, и по документам он «чист», и деньги остались в семье.

Кроме того, по информации СМИ, у Меладзе-старшего есть еще один заработок в России, а именно звукозаписывающая фирма «Меладзе Мьюзик». Она по-прежнему функционирует и приносит продюсеру 14 миллионов в год чистой прибыли.

Ранее появились слухи, что Константин с супругой испытывают за границей денежные трудности. На это намекнул продюсер Леонид Дзюник.