«Есть нечего»: Вера Брежнева возвращается в Россию

Финансовые трудности накрыли звездную чету.

Уехавшие в Европу композитор Константин Меладзе и певица Вера Брежнева столкнулись с большими материальными проблемами.

Дело в том, что в Европе спрос на их творчество оказался гораздо меньше, чем предполагали артисты.

Жителям Старого Света российские звезды неизвестны, а эмигранты — не самая платежеспособная аудитория.

К тому же цены на деятельность Меладзе-старшего упали, и ему приходится продавать свои песни за бесценок.

Поговаривают, что на фоне финансового кризиса в семье, композитор и его супруга планируют возвращение в Россию, где его гонорары до отъезда были очень высоки.

Однако примут ли обратно на отечественную эстраду Веру Брежневу — непонятно.

У продюсера Леонида Дзюника на этот счет есть свое мнение: «Русский человек очень добрый, отзывчивый, сердобольный. Расплачется Вера Брежнева, что ей есть нечего вместе с Меладзе. Люди наши простят», — сообщает Экспресс Газета.

Есть слухи и о том, что сейчас в семья Меладзе переживает не самые лучшие времена. Возможно, недостаток денег стал причиной разлада, и в Россию вернётся Константин без жены.