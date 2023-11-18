Живущая в затворничестве актриса Наталья Фатеева пожаловалась на размер пенсии, об этом сообщает mk.ru.

Звезде советских фильмов Наталье Фатеевой сейчас 88 лет. Она уже давно не снимается в кино и ведет затворнический образ жизни. Последняя картинка с участием актрисы вышла 10 лет назад, однако сама Фатеева не любит делать акцент на цифрах.

«Все время придумывают какие-то юбилеи: то картине какой-то, в которой я снималась, сорок лет исполняется, то 10 лет со дня моего последнего фильма... Я не переживаю из-за того, что не снимаюсь. Для того, чтобы работать, нужно здоровье. У меня его нет. Меня пригласили недавно работать: я не смогла», - рассказала она.

Из-за проблем со здоровьем Фатеева вынуждена тратить на лекарства по 70 тысяч рублей. Она признается, что пенсии на жизнь не хватает. При этом звезда рассказала, что живет частично на накопления и зарплату, которую получает в театре киноактера.

«Я получаю две пенсии. Одну, которую я заработала. И другую – надбавку, которую нам дал Собянин. И все равно никогда этих денег не хватает, потому что очень дорого стоят лекарства. Без надбавок я получаю 35 тысяч рублей в месяц», - призналась знаменитость.

Ранее мы писали о том, что Татьяна Анциферова выживает на пенсию в 23 тысячи рублей.