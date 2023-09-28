Татьяна Анциферова выживает на пенсию 23 тыс. в Москве и много лет пьет гормоны

69-летняя эстрадная певица Татьяна Анциферова рассказала о плохом финансовом состоянии. Артистка не работает и выживает на пенсию 23 тыс. в месяц.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Анциферова рассказала: «Я же не работаю, у меня только пенсия… Я получаю 23 тысячи в месяц».

Добавок к пенсии у певицы нет. По ее словам, в 90-е годы знакомый предлагал «сделать за деньги звание», но артистка отказалась, хотя теперь жалеет.

На вопрос, как она живет в Москве, певица говорит, что «спонсора нет», а за песни по радио и фильмы с ее голосом по телевидению она ничего не получает.

Анциферова призналась, что «здоровье не такое хорошее». Последний ее выход на сцену состоялся в 2010 году.

«Если бы не эти проблемы, я бы, наверное, себе позволила выступать», - рассказала артистка.

Она уточнила, что более 40 лет страдает эндокринным заболеванием. По это причине артистка вынуждена принимать гормоны.

«Я их пью уже много лет. Из-за этого возникла проблема с весом», - рассказала Анциферова.

Ранее она сообщала о гибели падчерицы в Харькове.