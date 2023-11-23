Живущая в США артистка Саша Зверева назвала россиян бестактными и невоспитанными

Экс-солистка группы «Демо» Александра Зверева, уже долгое время проживающая в США, негативно высказалась в адрес соотечественников. Она назвала их бестактными и невоспитанными, в отличие от американцев.

Певица воспитывает четверых детей от разных мужей и часто делится с поклонниками советами материнства. Также Александра известна тем, что выступает за отказ от прививок и транслирует бережное отношение к плаценте. Она убеждена, что этот орган после рождения ребенка нужно употреблять.

Такой подход одобряют немногие, поэтому довольно часто Зверева получает упреки от пользователей в Сети. По словам артистки, в России в принципе она часто сталкивалась с негативом, чего нельзя сказать о США. По ее словам, в этой стране люди уважительнее относятся к выбору другого человека.

«В Америке к выбору другой женщины сделать капсулы или смузи из плаценты, родить дома, кормить, сколько она хочет, вставить или вырезать грудь, люди в большинстве своем отнесутся с пофигизмом. Собирать коалиции против тех, кто им непонятен и не нравится-могут только наши, даже переехавшие», - подчеркнула артистка, добавив, что это многое говорит о российской культуре.

Ранее молодая жена продюсера Александра Цекало пожаловалась на жизнь в США.