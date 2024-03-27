Живущая в Испании Татьяна Лазарева* решила баллотироваться в Мосгордуму

Телеведущая Татьяна Лазарева*(Признана иноагентом на территории РФ) собралась баллотироваться с Мосгордуму осенью 2024 года. О своем намерении она рассказала в социальных сетях.

Проживающая уже довольно давно в Испании артистка вышла на связь с поклонниками и поделилась планами стать частью Мосгордумы. По словам Татьяны*, кандидатуру выдвигать будет не только она, но и некоторые из ее коллег. Кто именно, она предпочла не уточнять, но отметила, что они тоже иноагенты.

«Я хочу вместе с моими коллегами, которые более активные, чем я, баллотироваться в Мосгордуму этой осенью. Я знаю, что ещё 44 человек, кроме меня, будут это делать, чтобы в Мосгордуме было 45 человек, которые действительно переживают о судьбе своей родины», — заявила Лазарева*

Телеведущая отметила, что делает это, так как хочет, чтобы люди в ее стране «жили счастливо, долго и были здоровы». Она верит, что ее статус иноагента не должен помешать ей баллотироваться.

Ранее Татьяна Лазарева* пожелала депутатам «заснуть вечным сном».

*(Признана иноагентом на территории РФ)