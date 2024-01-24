Телеведущая Татьяна Лазарева* пожелала депутатам «заснуть вечным сном»

Телеведущая Татьяна Лазарева* (признана иноагентом на территории РФ) высказалась о законопроекте, который предусматривает конфискацию имущества и званий за преступления против безопасности России. Она пожелала депутатам «заснуть вечным сном».

Комментарий актрисы приводит издание «Абзац».

Лазарева* заявила, что «не понимает логики крокодилов». Она считает: у каждого своя задача.

«Хочется, чтобы люди, которые придумывают такие законы, заснули вечным сном», – сказала она.

Напомним, Лазарева* долгое время живет в Испании. Недавно она удивила интернет-пользователей своим заявлением: актриса сообщила, что ее насилуют и сделать с этим, якобы, ничего нельзя. Публика заподозрила, что телеведущая злоупотребляет алкоголем. Ее призвали взять себя в руки.

*признана иноагентом на территории РФ