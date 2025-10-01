Живущая в деревне Настя Ивлеева рассказала о новом хобби в виде оранжереи. Об этом стало известно из соцсетей.

Настя Ивлеева, которая продолжает делиться своей загородной жизнью с подписчиками, опубликовала новый контент — знаменитость рассказала о своем увлечении. Теперь блогерша ухаживает за домашними растениями. Судя по кадрам, дома у Ивлеевой около десяти разных растений.

«Не для слабонервных! Это моя оранжерея, посмотрите, девочки и мальчики! Это то, чем я дышу, это, что меня понимает, это то, что дает мне надежду и энергию на каждый день. Я с ними разговариваю, спрашиваю, как они провели ночь, как у них дела, все ли хорошо», — рассказала она.

На видео Ивлеева опрыскивала растения из пульверизатора, но некоторые подписчики предостерегли ее: «Не опрыскивайте растения на солнце и под лампой, капля отражает свет и создает ожог».

