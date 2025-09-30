«Есть определенные лица, которые за ней стоят»: что известно о возвращении Насти Ивлеевой после «отмены»

Блогерша Настя Ивлеева получила второй рекламный контракт после «отмены» из-за «голой» вечеринки в 2023 году. Поклонники телеведущей считают, что это можно считать ее полноценным прощением и возвращением. С этим согласился и продюсер Сергей Дворцов. В беседе с порталом «Страсти» он рассказал, что Насте помогли влиятельные люди.

После скандальной вечеринки со звездами в декабре 2023 года Настя лишилась всех своих проектов и ушла в тень. Постепенно в медиаполе она стала появляться только почти спустя год. Ивлеева признавалась, что переосмыслила свою жизнь, ценности и изменилась. Блогерша начала путешествовать по России, разбираться в политике, больше читать и вышла замуж. Сейчас она выпускает авторское шоу «Чегеря» и развивает собственное медиа. А недавно у нее на канале стала вновь появляться реклама.

В личном канале Настя поделилась, что не знала, как поклонники отреагируют на рекламные интеграции, но в итоге получила большое количество поддержки. На данный момент Ивлеева сотрудничает уже с двумя крупными брендами.

Продюсер Сергей Дворцов, который близок к светскому обществу, рассказал, что в шоу-бизнесе действительно обсуждают возвращение Насти. Не исключено, что блогерша может вновь появиться на ТВ до конца 2025 года или же в 2026 году.

«Есть определенные лица, которые за ней стоят. Это влиятельные люди. Но в шоу-бизнесе к ней относятся неоднозначно. Кто-то к ней негативно настроен, но процентов 5−10 остались ее друзей, которые поддерживают ее, ее творчество. В целом после всей этой ситуации с вечеринкой, конечно, она оставила большой негативный след», — поделился Сергей Дворцов.

Напомним, что Настя Ивлеева могла вернуться на ТВ еще в конце 2024 года, однако ей помешал певец Филипп Киркоров. Он настоял, чтобы блогерши не было в новогоднем фильме телеканала ТНТ, а все потому, что она не извинилась перед ним за приглашение на «голую» вечеринку.

Ранее стало известно, что ферма Насти Ивлеевой и Филиппа Бегака оказалась на грани разорения.