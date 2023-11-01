Живущая в бедности мама Артура Смольянинова* втайне возит внуков за границу

Актер Артур Смольянинов* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) периодически оплачивает маме Марии и детям от актрисы Дарьи Мельниковой билеты в Европу.

Мама звезды «9 роты» живет в Москве и считает каждую копейку, поэтому не в состоянии сама купить себе билет на самолет. Она призналась, что сын однажды предложил ей вместе с внуками приехать к нему в гости.

«Мы с Артуром* были в Италии. Мы туда прилетели, он приехал за нами на машине. Я устроила маленький бунт на корабле, мол, я первый день в Италии, и сразу отсюда уеду?! Я должна хоть чуть-чуть тут посмотреть. Он, ладно, снизошел, и мы на два дня съездили с ним в Венецию», - с восторгом поделилась впечатлениями Мария Смольянинова в программе «ЧП» на НТВ.

Она также добавила, что потом сын свозил их с детьми в Чехию, Австрию и Словению.

Ранее мы писали, что Мария Смольянинова — учительница рисования. Женщина живет в квартире, заваленной вещами и мусором. Немалые средства она тратит на брата Артура* младшего сына Владимира, который с детства страдает аутизмом.

*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга