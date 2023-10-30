Собаки гадят на пол в заваленной мусором квартире: мать Смольянинова* живет в ужасных условиях

Актер Артур Смольянинов* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) уже как год живет за границей. Его пожилая мама, которая осталась в России, вынуждена жить в ужасающих условиях.

Мария Смольянинова — учительница рисования. По данным телеканала НТВ, женщина живет в квартире, заваленной вещами и мусором. Немалые средства она тратит на брата Артура* младшего сына Владимира, который с детства страдает аутизмом.

Отдушина Марии Владимировны — собаки. Женщина пристраивает на улице бездомных псов и находит им новый дом. При этом животные справляют нужду прямо на полу в ее квартире.

Родительница заступается за своего сына и утверждает, что актер не забывает родных и встречается с ними на нейтральной территории. Мать с внуками приезжала к нему в Италию. Вместе они ездили в Чехию, Австрию, Словению, Польшу, Литву и Латвию.

Напомним, ранее к актеру обратился публично его крестный отец Иван Охлобыстин. «Ляпнул, не подумав. Перед этим, видимо, в силу своей популярности не прошел проверку медными трубами. Человек ведь медленно сходит с ума от славы», — сказал он, добавив, что Артуру* необходимо публично извиниться и вернуться на Родину.

Отметим, что в России у актера осталась мать, брат-аутист и двое детей, которые родились в браке с Дарьей Мельниковой.

*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга