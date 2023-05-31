46-летняя певица Земфира* стала гражданкой Франции

Певица Земфира* (признана иноагентом на территории РФ) получила гражданство Франции. Артистка проживает там около полутора лет.

О получении гражданства сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, в Париже у певицы, а также ее подруги, актрисы Ренаты Литвиновой* (признана иноагентом на территории РФ) есть компания под названием «Рената».

Примечательно, но недавно артистка зарегистрировала новое юрлицо в Москве. Компания будет заниматься звукозаписью. Певица также обратилась в суд с иском, требуя снять с нее статус иноагента.

Стало известно, что из-за него певица теряет миллионы. Шоумен Дмитрий Писарев рассказала, что раньше Земфира* могла заработать 16 млн рублей за частный концерт.

Сейчас у нее нет такой возможности: знаменитость поет на русском языке, а за рубежом немного подходящих слушателей. В случае снятия статуса иноагента певица снова будет востребована в России, считает он.

*Певица Земфира и актриса Рената Литвинова признаны иноагентами на территории РФ