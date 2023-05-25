Юморист Максим Галкин* и певица Земфира** теряют миллионы из-за статуса иноагента

Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) и Земфира** (признана иноагентом на территории РФ) давно не проживают в нашей стране. Год назад артисты оборвали все связи с Россией, а спустя некоторое время им был присвоен статус иноагента. Не так давно стало известно, что знаменитости обратились в суд с требованием исключить их из данного реестра. На связь с изданием kp.ru вышел Дмитрий Писарев и объяснил подобное действие комика и певицы.

По мнению мужчины, из-за статуса иноагента артисты теряют миллионы. В недавнем прошлом певица могла заработать за частный концерт 16 миллионов рублей, но теперь у нее нет такой возможности. Дмитрий предположил: все накопленные средства знаменитостей закончились, поэтому они «хотят расширить географию своих концертов».

Также Писарев добавил: если артистам удастся избавиться от статуса иноагента, то в России успех ждет только исполнительницу хита «Сигареты». Подобную позицию мужчина поспешил объяснить.

«Она поет на русском языке, за рубежом слушателей у нее немного. В России она может собирать аншлаги. Если снимут этот статус, артистка будет востребована. У юмориста есть только один выход —покаяние», — резюмировал Дмитрий.

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева провела «восхитительную ночь» с известным мужчиной в Каннах. Подробности смотрите в этой статье.

*признан иноагентом на территории РФ

**признана иноагентом на территории РФ