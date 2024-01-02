«Живу в аду»: бывшая Александра Серова сдала полиции мужа-тирана

Бывшая жена певца Александра Серова Елена Стебенева сдала полиции мужа, из-за которого опасалась за свою жизнь. Выяснилось, что мужчина выпивал и в нетрезвом состоянии вел себя агрессивно.

В личном блоге Елена призналась, что ее жизнь с избранником Максимом никогда не была лишь счастливой, как она пыталась показывать в социальных сетях. Оказалось, что нередко она жила в страхе. Муж, любивший алкоголь, мог часто уходить в запои, и в это время вел себя неадекватно. По словам Стебеневой, первое время она считала, что станет для супруга «спасательным кругом», но потом осознала, что помочь человеку с зависимостью не сможет.

«Я живу в аду. Не можете, ну не можете вы спасти человека, который не хочет этого спасения! Все, мои силы иссякли. Сегодня пошли угрозы, оскорбления и куча гадостей!» - поделилась Елена в личном блоге.

В итоге бывшая жена Серова не выдержала и сообщила об агрессивном поведении мужчины в полицию. По ее признанию, как только сотрудники правоохранительных органов вывезли его из ее поселка, она сразу же вздохнула спокойно.

Однако полицейский предупредил Елену, что ее муж может вернуться. Так и произошло. Мужчина приехал и вновь стал угрожать жене. Максим выбил дверь ногой и проник в дом, а Стебенева в страхе закрылась в душе и вновь начала вызывать экстренные службы. Сотрудники приехали через две минуты.

«Они его положили лицом в снег и сказали, мол, мы три часа выслушивали, как вы оскорбляли эту женщину! Все, наше терпение закончилось!» - поделилась Елена.

На данный момент Стебенева чувствует себя в безопасности. Она поблагодарила сотрудников правоохранительных органов и отметила, что в этой тяжелой жизненной ситуации получала поддержку от дочери Мишель.

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