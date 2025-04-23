«Живу так, как я хочу»: Перминова ответила на обвинения в растрате миллионов олигарха Лебедева

Модель Елена Перминова отреагировала на обвинения в растрате миллионов олигарха Александра Лебедева. Она заявила, что сейчас полностью обеспечивает себя сама, да и раньше не было ни дня, чтобы она не работала и сидела у избранника на шее.

Из-за того, что Перминова и Лебедев не раскрывают подробности своего расставания, вокруг их распавшегося союза появляется немало слухов. Так, многие пользователи обсуждают, что модель была с Александром ради денег и вела шикарный образ жизни на его миллионы. Блогерша молчать не стала и ответила хейтерам. Она дала понять, что благодарна олигарху за то, что он поддерживал ее много лет, но сейчас ей не нужна его материальная помощь.

Елена подчеркнула, что никогда не сидела дома в отношениях с Лебедевым, а много работала. Благодаря этому она сейчас может сама обеспечивать всех своих детей.

«Сегодня мне не нужен принц на белом коне, потому что сама творю свою сказку. Живу так, как я хочу, и могу себе это позволить», - призналась Перминова в личном Telegram-канале.

Напомним, что сейчас модель находится в новых отношениях. Она встречается с молодым манекенщиком Тарасом Романовым.

Ранее стало известно о новой предполагаемой возлюбленной Александра Лебедева.