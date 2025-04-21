Моложе Перминовой на 9 лет: что известно о новой возлюбленной 65-летнего олигарха Лебедева

Олигарха Александра Лебедева заподозрили в новом романе после расставания с моделью Еленой Перминовой. Предположительно, его возлюбленной теперь является 29-летняя сотрудница завода «Энергомаш» Арина Лабикова. Подробности сообщает Telegram-канал «Бабская курилка».

С таинственной блондинкой, отдаленно напоминающей Перминову, бизнесмена заметили в центре Москвы. Пара прогуливалась вместе по улицам столицы. Оказалось, что сопровождала Лебедева та же девушка, что была с ним на отдыхе с детьми на Мальдивах в январе.

В Сети выяснили, что новой предполагаемой избранницей Александра является Арина Лабикова, которая на 9 лет моложе Елены Перминовой. Она уже ранее была замужем. Ее бывшим супругом является Александр Бунин. От него у девушки есть дочь.

К слову, Бунин тоже был намного старше Арины. Он как-то делился, что ее тяготила их разница в возрасте, однако ей всегда нравились не ровесники, а мужчины постарше.

Сам Лебедев слухи о новом романе пока никак не прокомментировал.

Ранее Елена Перминова отправилась на отдых с новым возлюбленным Тарасом Романовым.