«Живу так, как мне нравится»: актер Федор Лавров развелся, но уже нашел новую девушку

Актер Федор Лавров рассказал о разводе и о том, что уже нашел даму сердца. Он дал интервью сайту WomanHit.ru.

Знаменитость не скрывает, что в жизни влюблялся много раз. В первый раз он пошел к алтарю с Софией, с которой познакомился еще в школе. Она родила ему дочь Глафиру, девушке сейчас 29 лет, и она пошла по стопам отца.

Второй супругой артиста стала юрист Елена. Их знакомство тоже произошло в юности, когда девушке нравилось творчество Лаврова в музыкальной группе «Червонцы». Пара была вместе несколько лет и родила двоих детей – сына Фрола и дочь Марту, им сейчас девять и 12 лет соответственно.

Как оказалось, мужчина развелся с женой и не жалеет об этом. Он в какой-то момент понял, что ему комфортно одному. Свое жилище мужчина называет «берлогой».

«Я чувствую свободу. Если я бросил на стул одежду, она там и лежит — я просто ее возьму. Мне не надо что-то складывать в шкаф на полки, на плечики развешивать. Я живу так, как мне нравится», – поделился актер.

Хоть Федор и развелся, но продолжает активно общаться с детьми. Он отмечает, что сейчас видится с ними даже чаще, чем раньше.

«Всегда гастроли, экспедиции, уезжаю — они еще спят, приезжаю — они уже спят. А сейчас мы специально планируем время нашего общего досуга. Для моих детей папа — это праздник, хотя я могу быть и строгим в какие-то моменты», — отметил звезда.

Но артист не так долго был один. Он уже нашел себе девушку, фотографии с которой публикует в соцсетях.

«У меня есть дама сердца, отношения, которыми я очень дорожу, возможно, поэтому не особо их афиширую. Счастье любит тишину», — признался он.

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