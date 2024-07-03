«Это меня не касается»: Татьяна Буланова рассказала, что не знает о заработках мужа

Певица Татьяна Буланова не знает, сколько зарабатывает ее муж. Об этом она рассказала в интервью порталу Леди Mail.ru.

Год назад Татьяна Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева. Певица призналась, что в их союзе царит гармония и взаимопонимание. А вот тему денежного достатка супруга она предпочитает обходить стороной. По словам певицы, она никогда не узнавала, сколько зарабатывает Валерий.

«Если честно, я даже не знаю, сколько зарабатывает мой муж, — это меня не касается. Мне важно, чтобы мой муж не сидел сложа руки и не жаловался на жизнь. Валера работает, постоянно при деле, остальное для меня — не суть», — рассказала она.

При этом Буланова не знала о заработках и своего второго мужа — футболиста Владислава Радимова.

«Увидела цифры только когда мы разводились и зашла речь об алиментах на сына», — призналась она.

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