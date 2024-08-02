Фигуристка Татьяна Навка решила открыть бизнес в необычной для себя сфере и зарегистрировала кинокомпанию. Ее фирма будет производить кинопроекты и ТВ-шоу.

Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

По его информации, Навка зарегистрировала фирму ООО «Н2О Продакшн». Ей принадлежит треть компании, другие доли поделены между еще тремя учредителями.

Источник пишет, что Навка при этом не оставит спорт. Недавно спортсменка открыла новую школу – там она числится единственным учредителем.

Ранее супруг Навки, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл их семейную традицию. Она заключается в том, что все собираются семьей. Однако, по словам Пескова, не у всех получается приехать, «особенно тех, кто повзрослел».