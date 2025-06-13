«Живу своей жизнью»: жена Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян отказалась назвать себя «публичной персоной»

Жена Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян отказалась называть себя «публичной персоной». В своем Telegram-канале журналистка объяснила, почему часто носит кепку, которую многие считают ее «атрибутом».

В личном блоге Маргарита Симоньян опубликовала комментарий подписчика, который, комментируя один из снимков, назвал ее бейсболку «атрибутом публичной персоны». Главный редактор RT дала понять, что не считает головной убор необходимостью, а лишь «живет своей жизнью». Супруга Тиграна Кеосаяна объяснила: она всегда берет с собой кепку для непредвиденных случаев.

«Я не живу с перманентной мыслью о том, что я „публичная персона“ и поэтому мне необходимы какие бы то ни было атрибуты. Я вообще об этом не думаю примерно никогда. Живу своей жизнью, думая о том, что мне надо между рабочими делами успеть погулять с детьми на книжной ярмарке по Красной площади, а погода может быть непредсказуема, и в парикмахерскую идти укладываться нет времени, поэтому эта кепка у меня всегда лежит в машине», — заявила Маргарита Симоньян.

Напомним, в конце декабря 2024 года Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и в настоящее время находится в коме. Известно, что проблемы с сердцем у режиссера уже давно, в 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта. Маргарита Симоньян ежедневно навещает мужа в больнице и ждет его «возвращения». Журналистка признается: в тяжелое время ей придает сил поддержка неравнодушных людей, которые молятся за актера.

Ранее Маргарита Симоньян заявила, что оставила работу над книгой из-за комы Тиграна Кеосаяна: «У меня пока нет сил».