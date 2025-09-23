«Живу словно в раю»: певица Сати Казанова поделилась редкими кадрами с подросшей дочерью

Певица Сати Казанова опубликовала редкие кадры с подросшей дочерью. В своем личном блоге артистка выложила фото с отдыха на пляже. Экс-участница «Фабрики» проводит отпуск с ребенком на море.

«Сегодня 11 месяцев или примерно 330 дней, как я стала мамой. Все эти дни я живу словно в раю. Хотя и прежде мне казалось, что счастливее быть невозможно. Глупый ум все же норовит мне подкинуть картинок, где у кого-то трава зеленее...А я держусь за свой маленький уютный мир, где мне всего достаточно», — поделилась звезда.

Напомним, что исполнительница впервые стала мамой в 42 года. До этого она признавалась, что мечтает о родах дома, однако, учитывая позднюю беременность, рожать пришлось в перинатальном центре. Все это время рядом с ней находился супруг, фотограф Стефано Тиоццо. Казанова назвала этот опыт «могучим посвящением».

Имя наследницы пока скрывается от публики. Сама певица однажды намекнула, что у девочки редкое имя на санскрите.

