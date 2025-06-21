«Бываю лицемеркой»: Сати Казанова разругалась с мужем из-за дочери в ашраме

Сати Казанова рассказала о ссоре с мужем, которая случилась в ашраме.

Экс-солистка группы «Фабрика» поделилась в личном блоге, что она поругалась со своим супругом, итальянским фотографом Стефаном Тиоццо. У звездной пары возникли разногласия в моменте, когда она находилась в ашраме.

Сати раскрыла, что причиной скандала стал спор по поводу дочери, которой нездоровилось. По словам артистки, она не выдержала и выплеснула все свои эмоции в ссоре с супругом.

Казанова распереживалась из-за случившегося, так как она потеряла свое внутреннее спокойствие, из-за чего назвала себя лицемерным человеком.

«В ашраме, среди этой благости и света, со мной случилась неприятность — я вспылила на мужа. Малышка приболела, а после и я, нервы сдали, и вся моя "духовность" вдруг испарилась. Думаю ли я в такие моменты, что бываю лицемеркой? Ведь лицемер — это тот, кто сознательно надевает на себя маску, а это совсем не мой случай!» — разоткровенничалась Казанова.

Напомним, что Сати вышла замуж за фотографа Стефано Тиоццо в 2017 году. Долгое время знаменитость не могла забеременеть, но в прошлом году сообщила, что ждет малыша. Артистка родила в 42 года без помощи процедуры ЭКО. Экс-солистка «Фабрики» скрывает от общественности лицо и имя малышки. Новоиспеченная мама заявила, что не будет показывать ребенка до четырех лет.

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