«Живу с шприцами, иглами»: Валерия Ланская раскрыла подробности неизлечимой болезни

36-летняя актриса Валерия Ланская раскрыла правду о своем диагнозе. Неизлечимая болезнь проявилась у артистки еще во время беременности в 2015 году, и после рождения ребенка она каждый день борется за свою жизнь.

В программе НТВ «Звезды сошлись» Валерия рассказала, что, когда она вынашивала сына, врачи ей поставили диагноз - гестационный диабет. Он часто встречается у женщин, ожидающих детей, поэтому сначала актриса не придала ему особого значения. Однако после родов заболевание не прошло, а стало прогрессировать. Ланская вспоминает, что первое время испытывала странные ощущения – у нее тряслись руки, возникала потливость, слабость, хотелось лежать и спать.

Через два года после рождения сына артистка больше не смогла терпеть симптомы болезни и пошла к врачу. Сдав анализы, она узнала, что уровень глюкозы в крови у нее зашкаливал. Вместо отметки 6 он показывал 15.

«У меня первый тип диабета - инсулинозависимый. Его еще называют диабетом детей и подростков. В моем возрасте он не встречается. Я теперь все время живу с мерилками, шприцами, иглами», - призналась звезда мюзиклов.

О причине возникновения болезни Валерия не догадывается до сих пор, так как в ее семье не было ранее случаев с диабетом. Примириться с неизлечимым недугом актриса не могла, поэтому разными способами пыталась с ним бороться. Для этого она даже обращалась за помощью к нетрадиционной медицине. Однако травы индийских лекарей не дали никакого результата.

Валерия Ланская рассказала, что долгое время скрывала свой диагноз, боясь, что у коллег и близких изменится отношение к ней. Также она переживала, что диабет сильно скажется на ее карьере, и ее перестанут приглашать на работу из-за сильных нагрузок. Но сейчас актриса уже проще относится к своему заболеванию и даже мечтает родить второго ребенка.

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