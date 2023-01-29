«Зафиксировано 8 переломов»: Николай Дроздов госпитализирован в тяжелом состоянии

Ведущий некогда популярной передачи «В мире животных» Николай Дроздов доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. Дело в том, что 85-летний путешественник упал, возвращаясь домой после рабочего дня в МГУ.

Друг Дроздова, Константин Мирошник поделился, что врачи обнаружили 8 переломов ребер. Николай Николаевич испытывал сильный боли, поэтому он сидит на обезболивающих уколах. Однако настроение оптимистично, артист не поддается унынию.

Отмечается, что сейчас Дроздов переведен из реанимации в собственную палату. В нее пускают только дочь.

Однако Дроздов беседует с друзьями по телефону. Константин добавил, что Николай Николаевич рассказывает ему много анекдотов про Штирлица.

Сами же врачи предполагают, что через неделю Дроздов может отправиться домой. Правда полное восстановление наступит не раньше, чем через два месяца.