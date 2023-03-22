«Живу одним днем»: после новости о разладе в семье Седокова уехала в неизвестном направлении

Анна Седокова является самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Уже несколько лет певица счастлива в браке с молодым баскетболистом. Несмотря на это, журналисты по-прежнему продолжают писать о разводе знаменитостей и обвинять мужчину в многочисленных изменах. Сама артистка предпочитает отмалчиваться и не реагировать на это , правда сегодня она самостоятельно спровоцировала слухи о проблемах в семье.

Так, Анна вышла на связь и сообщила о своем отъезде. По словам певицы, она летит туда, где еще ни разу не была. В личном блоге исполнительница хита «Шантарам» показала свои сборы вместе с сыном, во время которых было немало трудностей.

«Самолет через два часа. Ни одна вещь, ни один документ не собраны. Первые собираются за трое суток в поездку, а другие — в последнюю минуту. К счастью, у меня в семье есть два типа людей», — высказалась Седокова.

Отметим, что на снимках из аэропорта супруг Анны не был замечен, поэтому вопрос о том, в какой компании улетела знаменитость, является открытым. При этом девушка уточнила: она не знает, когда вернется, поэтому отправляется в путешествие без обратного билета .

«Лечу туда, где никогда не была. Понятия не имею, сколько там буду. Живу одним днем. Эта роскошь мне доступна», — резюмировала артистка.

Ранее 40-летняя Анна перестала отрицать проблемы с фигурой и публично признала себя толстой. Высказывание Седоковой смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой дочка Анастасии Заворотнюк объявила о проблемах с документами. Из-за этого девушка не может вернуться в ОАЭ.